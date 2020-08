Durango, Dgo.- El Instituto Nacional Electoral (INE) abrió la convocatoria para buscar a la nueva integrante del Consejo Local en Durango, informó la delegada de este organismo en el estado María Elena Cornejo Esparza, quien mencionó que tiene hasta el 17 de agosto para enviar su solicitud y documentación a las plataformas que ha habilitado el Instituto.

Los requisitos son: Ser mexicana y estar en pleno goce y ejercicio de tus derechos políticos y civiles, estar inscrita en el Registro Federal de Electores y contar con credencial para votar; tener residencia de dos años en la entidad.

La funcionaria electoral comentó que otros de los requisitos es contar con conocimientos para el desempeño adecuado de tus funciones; no haber sido registrada como candidata a cargo alguno de elección popular en los tres años inmediatos anteriores a la designación; no ser o haber sido dirigente nacional, estatal o municipal de algún partido político en los tres años inmediatos anteriores a la designación; no contar con impedimento legal o incompatibilidad por no cumplir con los requisitos señalados en la ley; gozar de buena reputación y no haber sido condenado por delito alguno, salvo que hubiese sido de carácter no intencional o imprudencial.

Quienes cumplan con estos requisitos deberán consultar la convocatoria en https://www.ine.mx/convocatoria-para-integrar-los-consejos-locales-durante-los-procesos-electorales-federales-2020-2021-y-2023-2024/ para la descarga de solicitud.

La inscripción podrá hacerse de manera personal o por medio de organizaciones civiles no gubernamentales académicas, etcétera; y se realizará vía correo electrónico dirigido a la Vocal Ejecutiva (María Elena Cornejo Esparza); al dgo.aspirantes.PE2021@ine.mx.

Finalmente, Cornejo Esparza comentó que en www.ine.mx las aspirantes podrán obtener más información, así como al teléfono 618 292-00-60.