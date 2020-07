Puebla, Puebla. “Miguel Barbosa quiere encarcelarme por ser líder del Movimiento Antorchista en la zona norte de la capital. Mi delito es ser antorchista y ser opositora política al gobierno de Morena. Mi delito es ser parte de una organización que le ha reclamado a Barbosa soluciones para los poblanos”, aseguró por medio de un video la líder antorchista Rosario Sánchez Hernández, quien enfrenta una orden de aprehensión por parte del gobierno por supuestamente robar unas despensas en la colonia 2 de marzo, acusación desmentida por cientos de testimonios y evidencias fotográficas.

La líder antorchista en el norte de la capital afirmó que el gobierno de Barbosa Huerta la está incriminando sin prueba ni razón alguna: “soy inocente, porque siempre he respetado la ley y la Constitución Mexicana”. De igual manera, aseguró que esta orden es una venganza política por el apoyo que tiene el Movimiento Antorchista en el estado y en la capital, hecho que molesta profundamente al gobernador.

“Soy una mujer, que desde hace más de 20 años se ha dedicado a luchar contra la pobreza, de la mano de mi organización: el Movimiento Antorchista. Una vida de lucha en favor de los pobres poblanos respalda mi honradez, sencillez, mi abnegación”, aseguró.

De igual manera, Rosario Sánchez explicó que desde que ingresó a las filas de Antorcha ha dado cientos de luchas al lado de la gente humilde “y jamás, lo saben mis compañeros y los miles de colonos y campesinos con quienes he trabajado, he buscado algo para mí. Mi trabajo está a la vista de todo aquel que desee asomarse a las colonias humildes y pobres de la capital”.

Por último, la líder antorchista exigió al gobierno de Miguel Barbosa que retire la orden de aprehensión, pues esta sustentada sobre hechos falsos, y lo responsabilizó de cualquier atentado contra su vida.

Asimismo, agradeció a los miles de antorchistas y no antorchistas poblanos y del resto del país que, desde que se enteraron de la injusticia de Barbosa, han dado muestra de solidaridad hacía su persona y “por la defensa de las ideas de la organización”.