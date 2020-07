CIUDAD DE MÉXICO.- El británico Billy Joe Saunders afirmó que no estará listo para pelear en septiembre, tal como lo tiene previsto el equipo del mexicano Saúl Canelo Álvarez.

No estoy listo para septiembre. Pueden decirme, ‘Billy Joe, te damos un billón de libras, pero no estás listo y no lo estarás’. Les diría que se callen. Déjenme entrenar, ganar y pelearé gratis”, mencionó en entrevista con The Athletic.

El campeón súper mediano de la Organización Mundial de Boxeo descartó que sea un escalón para el mexicano.

“No soy el escalón de nadie. No soy otro cinturón para Canelo. Quieren intentar trucos mentales, eso no funciona conmigo, soy el mejor en eso en el boxeo británico”, señaló.

Saunders, con marca de 29-0, 14 por nocaut, atribuyó al coronavirus la afectación de su esquema de trabajo, debido a que los gimnasios estaban cerrados y vivía con sus abuelos.

En primera instancia, la pelea entre ‘Canelo’ y Saunders se iba a realizar el 2 de mayo en la T-Mobile Arena de Las Vegas, pero la pandemia del covid-19 propició que se cancelara el evento.

Después de ello, el británico insistió en pelear con el mexicano: “me encantaría pelear con él en una arena vacía”.