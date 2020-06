CIUDAD DE MÉXICO.- Figuras como Salma Hayek, Guillermo del Toro, Alejandro González Iñárritu y Alfonso Herrera, así como casas productoras como Redrum, Alebrije Producciones y Ambulante unieron intenciones, dinero y esfuerzos para lanzar el Fondo de Emergencia Audiovisual Sifonóforo para ayudar a todos aquellos trabajadores del audiovisual que se han visto afectados por la pandemia del coronavirus que, hasta el día de hoy, y según datos de la Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas (AMACC) y productores independientes, ha afectado a más de 30 mil personas que perdieron sus ingresos.

Es importante ser parte, aunque sea con un granito de arena, no importa la cantidad, lo que importa es ser miembro participante de esta convocatoria. Este fondo es importante porque todos los que hacemos cine sabemos la cantidad de gente que hay detrás de una cámara. Quiero insistir, y siempre lo he dicho con mucho orgullo, que no hay mejor crew que los mexicanos y he tenido la fortuna de filmar en todo el mundo y nunca he visto a tanta gente tan entregada y emocionada por filmar una película. Tenemos que cuidar a toda esa gente y es momento de responder de una forma solidaria. Hay mucha gente que está pasándola muy mal, son 30 mil familias que dependen de esto”, expresó Alejandro González Iñárritu.

La mañana de ayer, Iñárritu, Mónica Lozano, presidenta de la AMACC, y los productores Inna Payán, Leonardo Zimbrón y Julio Chavezmontes dieron a conocer, a través de una conferencia virtual, el fondo Sifonóforo, mismo que hasta el día de hoy ha recaudado 10 millones de pesos que serán entregados a todos aquellos trabajadores de la industria del audiovisual que se hayan quedado sin ingresos desde marzo, que empezó la pandemia

Los involucrados comentaron que ayudarán, en una exhibición, a los interesados que presenten la documentación correspondiente con 20 mil pesos. Se analizarán los casos a través de un comité y se dará prioridad a los mayores, que lleven varios años en el medio, que padezcan de alguna enfermedad como cáncer, diabetes o covid-19.

En 2019 se realizaron 216 largometrajes y al menos 49 series, la cifra más alta en nuestra historia. El cine en 2018 generó 30 mil 946 puestos de trabajo, lo cual representa un incremento de 37% con respecto a lo que se generaba en 2010. Adicional a esto, el cine genera miles de empleos directos y una derrama económica considerable que repercute en múltiples sectores. Entre el 2008 y el 2018 el cine ha tenido un crecimiento promedio anual del 6.2 por ciento. Esta variación resulta superior al promedio de crecimiento del sector cultural e incluso del total del Producto Interno Bruto Nacional que fue del 2.1 por ciento. En otras palabras, el comportamiento económico del cine es cuatro veces más dinámico que el conjunto de la economía mexicana”, explicó Inna Payán.

Parra poder ser partícipe de el apoyo económico, los interesados deberán ingresar a www.amacc.org.mx/sifonoforo-donativos/ y llenar un formulario, así como comprobar que están desempleados desde marzo y que no tienen otra fuente de ingresos. Aún no hay fecha límite para poder aportar.

NUEVOS PROTOCOLOS

Ante la situación sanitaria, la comunidad trabaja en una serie de protocolos de seguridad para volver a retomar labores cuando las autoridades lo determinen.

Es un protocolo que llega para proteger al personal que trabaja en una película, una serie o proyecto audiovisual. Ponemos por encima al trabajador antes que otra cosa y la idea es controlar para evitar brotes”, acotó el productor Leonardo Zimbrón.

Añadió que también buscan asegurar a los trabajadores. “Se están preparando y creando nuevos modelos para poder cubrir situaciones como ésta que no estaban previstas. El día que regresemos a trabajar debemos de estar asegurados”, remató Zimbrón.