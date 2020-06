Durango, Dgo.- El considerar aplicar el programa “Hoy no circula” para combatir la expansión de la pandemia del COVID-19, sería una medida equivocada, contraproducente e ilegal; consideró la diputada Sonia Catalina Mercado Gallegos al plantear la necesidad de poner mayor atención en los filtros sanitarios y apoyar al transporte público.

“En cuanto a la estrategia, es evidente que el hoy no circula, resultaría en un mecanismo contraproducente frente a los niveles de contagio, propiciando más bien la saturación de los medios colectivos de transporte”, precisó durante la sesión de la Comisión Permanente.

Además, aseguró que para que el programa se efectúe, se tendrían que modificar leyes y reglamentos, incluso se tendría que presentar un nuevo presupuesto de ingresos por parte de los ayuntamientos y el propio Gobierno del Estado.

“Es un mal momento para plantear el hoy no circula, pues Durango, a nivel nacional, se encuentra entre los estados con mayor movilidad pese a estar dentro del pico más alto de contagios por COVID-19.”, precisó la representante popular.

Agregó, que se tendría que dejar de utilizar sus vehículos, para trasladarse en transporte público, generando así el aglomeración en los medios de transporte colectivos, principalmente en las horas de entra y salida de los centros de trabajo.

Por último, hizo un llamado al Gobierno del Estado para que se ponga mayor atención a los filtros de control instalados en las calles, para que estos realicen debidamente el trabajo de detención, ya que los reportes indican que no se realizan una revisión a los automovilistas y en cambio, se genera mayor tránsito en los puntos al generarse un freno momentáneo en el flujo vehicular.