Durango, DGo.- Ante la indiferencia de la Secretaría de Bienestar Federal, frente a la demanda de alimentos de miles de duranguenses que han sido afectados por la crisis ocasionada por la covid_19, hoy decenas de amas de casa nuevamente se manifiestan con cacerolas en mano, frente a la ya citada dependencia federal.

Acatando las medidas sanitarias impuestas, los antorchistas se manifestaron reiterando su demanda principal de distribución de alimentos a las familias más desprotegidas de las colonias populares y comunidades rurales.

Los manifestantes fueron encabezados por el dirigente estatal del Movimiento Antorchista de Durango, Pedro Martínez Coronilla, quien denunció que a pesar de las diversas formas en que las familias duranguenses han manifestado las carencias en sus hogares a raíz de la covid-19, la autoridad no hecho oídos sordos.

“Nuestra organización pide un plan nacional de alimentación, el famoso quédate en casa es correcto, pero tiene que llevar una medida complementaria, que es surtir de alimentos o en dinero a cada familia y no solamente a los de Antorcha, sino a todas las familias, pero las dependencias de gobierno solo han aplicado una política de oídos sordos, sobre todo del Gobierno federal, porque del municipal y estatal, algo han apoyado” puntualizó el dirigente.

Mencionó que las autoridades se quejan de que en Durango la gente no acata las medidas sanitarias, que no se queda en casa “y ahora es el regaño de las autoridades hacia las familias, pero la gente tiene que salir a comprar a trabajar, entonces nosotros creemos que el gobierno federal debe de cumplir con su obligación”.

Dijo también que millones de personas han perdido su empleo, de muchos negocios que ya no tendrán la manera de abrir y su nivel de vida disminuirá engordando las filas de los más pobres, con lo cual México retrocederá muchos años, todo eso a consecuencia de que el gobierno federal no quiso hacer un programa de rescate económico y alimentario.

Por parte de los funcionarios de la dependencia, nadie salió a atender la manifestación, por ello se retiraron del lugar, advirtiendo que en los próximos días volverán con sus acciones de protesta, dado que no tienen empleo, ni ingresos para llevar la comida a casa.