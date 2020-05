Durango, Dgo.- La Escuela Preparatoria Diurna de la Universidad Juárez del Estado de Durango (EPD-UJED) continúa trabajando con sus alumnos en la modalidad a distancia mediante el uso de aplicaciones, plataformas y redes sociales, y así será seguramente hasta el 30 de mayo. El 01 de junio, dependiendo de la evaluación e indicaciones que hagan las autoridades de Salud, se decidirá si los alumnos regresan a las aulas o siguen trabajando a distancia hasta la conclusión del semestre, que será el 30 de junio.

Tras dar a conocer lo anterior, Emilio Piz Rosas, director de la EPD-UJED, mencionó que están trabajando en el tercer y último parcial; “… esperamos que para el 30 de mayo lo hayamos terminado, de acuerdo con el calendario que nos dio la rectoría, pues del 01 al 19 de junio se trabajará con aquellos alumnos que no pudieron hacer trabajos y tareas por no contar con los medios necesarios, este lapso se utilizará para ello”, manifestó.

Asimismo, señaló que los maestros han trabajado mediante el uso de diferentes aplicaciones como Zoom, Google Classroom, WhatsApp o mediante envío de correos electrónicos; “… en esta pandemia ocasionada por el COVID-19 es válido cualquier método que permita a los maestros seguir en contacto con sus alumnos y poder sacar el semestre a flote, es algo para lo que no estábamos preparados, creo que ninguna institución educativa lo estaba, pero tenemos que adaptarnos a la circunstancia”, dijo.

Luego, en otro asunto comentó que este es un semestre par, por lo que una generación egresará de sexto semestre; “… tratamos de darles una atención más especializada, pues presentarán examen Ceneval y queremos que les vaya muy bien y puedan acceder a una licenciatura de la Universidad. Es una época complicada, sin embargo, sabemos que no son vacaciones y debemos trabajar todos como equipo”, indicó.