CIUDAD DE MÉXICO.- Hace diez años, Rafael Márquez disputaba sus últimos minutos vestido de blaugrana. Su carrera aún estaría lejos de terminar y aún habría éxitos por acumular, pero fue en el Barcelona donde brilló en gran manera: el Káiser se coronó cuatro veces en liga y dos en Champions y hoy recuerda lo sencillo que fue elevar su nivel, rodeado de otros mitos del balompié.

Era muy fácil jugar con ellos, era nada más tratar de dárselas (la pelota) y ellos hacían la diferencia, al igual que jugar con Xavi, Iniesta, Piqué, jugar al lado de Puyol también me daba una seguridad importante, tener a un portero como Víctor (Valdés), sabías que si pasaba la pelota también había un seguro, y después adelante, la verdad es que yo que lo veía desde atrás, disfrutaba del gran juego que desplegaban Ronaldinho, Messi… era fabuloso.”

El cinco veces mundialista reveló que parte de su éxito se lo debe a no haberle dado vuelta a los retos. “El miedo al fracaso nunca cruzó por mi cabeza y eso me hacía ser muy atrevido. Llegué a Mónaco y desde el primer partido fui titular, en el primer año fuimos campeones de la liga francesa; el atreverme, el arriesgarme, fue lo que me ayudó, y obviamente me equivoqué miles de veces, pero eso también esto me llevó a madurar rápido”, apuntó.

Su rápida adaptación hizo que el Mónaco intentara detenerlo cuando el Barça ya lo pretendía. “Hubo un impedimento con el Mónaco, porque yo era una pieza importante y el año siguiente jugábamos Champions, en la que el equipo llegó a la final con el Porto, pero mi sueño de llegar a un grande no lo podía dejar pasar”.

Uno de los acontecimientos que más enorgullece al mexicano es haber formado parte del grupo de nuevos jugadores que llegó para renovar al Barcelona en 2003-2004.

Al Barcelona lo tachaban de perdedor, no llegaba a los primeros puestos o se quedaba a orillas de ganar algo, y pues sí me siento afortunado de haber formado parte de ese resurgimiento, yo le llamo ‘el barcelonismo’, llegué junto con Ronaldinho y empezamos a cambiar las cosas, gracias también a una base importante que ya estaba en el club”.