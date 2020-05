La Ciudad de México cerrará diversos mercados públicos para evitar que la gente compre arreglos florales, mientras que en Nuevo León las pastelerías no podrán operar.

Trastocado por la pandemia del nuevo coronavirus que azota al país desde marzo, México se prepara para un atípico Día de las Madres en el que no se podrá festejar acorde a las tradiciones que tienen más de un siglo, lo que ha desatado algunos debates.

Desde 1922, cada 10 de mayo los mexicanos rinden homenaje a sus madres. Muchos regalan flores, globos, tarjetas de felicitación que algunas veces son acompañadas por música de mariachi, banda o tríos, mientras otros acuden a restaurantes o plazas y otras personas visitan en los cementerios a las que ya no están a su lado.

Pero la mayoría de esas cosas será imposible de realizar por las medidas de distanciamiento social implementadas desde el 23 de marzo por el Gobierno de México.

En la capital del país, una megalópolis con más de 20 millones de habitantes, las autoridades cerrarán 42 mercados públicos para evitar posibles contagios en momentos en que la pandemia alcanza su pico más alto.

Hasta el jueves, México tenía 29 mil 616 casos de COVID-19 y 2 mil 961 decesos.

Entre los mercados que no operarán se encuentra el de Jamaica, una colosal instalación donde hay mil 300 locales de venta de flores y que es abarrotado por miles de personas cada 10 de mayo. Otros mercados populares en esa fecha son el de Sonora y la Merced, también en la capital. Ambos estarán cerrados.

“Esta decisión se tomó porque no queremos que los asistentes a este tradicional mercado ‘regalen’ la enfermedad del COVID-19 el Día de las Madres”, explicó el alcalde de la demarcación Venustiano Carranza, Julio César Moreno.

Las reuniones en restaurantes tampoco serán posibles porque muchos están cerrados y los que operan lo hacen con entrega a domicilio. Pero el 10 de mayo, al menos en la capital, estarán limitados a entregar menos de cuatro órdenes por vivienda para evitar que se realicen fiestas o reuniones.

La jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, propuso cambiar la fecha del festejo al 10 julio solo por este año.

“En mi caso celebraré llamando a mi madre y que mis hijos me llamen, pero no nos reunamos y esperemos mejor al 10 de julio para hacer las reuniones familiares”, sugirió.

“No estamos de acuerdo con el consumismo de la fecha, sino con lo que significa una reunión familiar, así en 2020, el 10 de mayo les pido que lo celebremos con sana distancia y nos reunamos el 10 de julio”.

El Gobierno capitalino emitió un anuncio en el que se oye una voz de una anciana que le pide a sus familiares que no la visiten y se queden en casa. La publicidad no fue del agrado del presidente Andrés Manuel López Obrador.

“No veo necesaria la campaña de que la gente se quede en casa con un tono demasiado autoritario, infundiendo miedo, tratando a los ciudadanos como si no fuesen responsables y como si no estuviesen demostrando que están participando conscientemente y evitando salir. Respetuosamente no avalo esa campaña, no soy partidario del autoritarismo, ojalá la retiren”, dijo en una de sus conferencia matutinas de esta semana.

Además de los mercados, algunos cementerios en distintas alcaldías de la capital y otros en el Estado de México permanecerán cerrados para evitar probables contagios, una medida que también se aplicará en Guadalajara. En Morelos, los panteones estarán abiertos pero solo se permitirá el ingreso de dos personas por cada tumba.

En Nuevo León, la Secretaría de Salud estatal ordenó el cierre de las pastelerías los próximos 9 y 10 de mayo por no considerarlo una actividad esencial.

“No debe haber festejo el Día de las Madres porque probablemente le llevemos de regalo el coronavirus a nuestra mamá, que la puede matar, y ese va a ser el regalo que le vamos a dar en lugar de darle flores o un abrazo”, dijo Manuel de la O Cavazos, secretario de Salud de la entidad.

En Guadalajara y otros estados como Sinaloa, Chihuahua y Zacatecas, también se prohibieron las serenatas con mariachis, una costumbre típica al amanecer para cantar Las Mañanitas, una canción tradicional en los cumpleaños que se traslada usualmente al Día de las Madres.

Para algunas madres en México, la fecha era aprovechada para recordar a sus hijos desaparecidos con marchas de protesta que este año no se realizarán por las restricciones de aislamiento social. Al igual que los pasteles, flores y abrazos que serán virtuales, esta vez en lugar de cargar cartelones por las calles de la capital, optaron por hacer una colección de videos para que su lucha no se olvide.