Durango, Dgo.- En el tintero hay mucho por escribir, espero que Dios me de licencia de seguir en este camino en el que me inicié hace cuatro décadas. El periodismo.

Este 22 de abril se cumplen 40 años, de cuando Don Salvador Nava Rodríguez nos dio la oportunidad de ingresar a La Voz de Durango como aprendices de Reporteras a Mayela Gallegos Aguilar, quién ya se nos adelantó en el camino, a mi gran amiga Zita Patricia Hernández Férman y, a su servidora, cuando estudiábamos en el Instituto de Periodismo

Con libreta y pluma en mano había que escribir todo lo que sucedía y las entrevistas. Las grabadoras llegaron años después. Luego había que “aporrear” la máquina de escribir, eran Remington y si había algún error o querías modificar algo, había quedado que sacar la hoja y empezar de nuevo.

También en los diarios de circulación nacional, El Universal, UnomasUno y El Día. En Notimex y en radio en la Gran Cadena Raza.

Mis trabajos se han transmitido en La Tremenda, donde fui primero Reportera y luego Directora de Noticias y en el programa ” Nuestro Mundo ” en Estéreo Tecnológico, donde fui directora y conductora.

Bendita tecnología, llegaron las computadoras y nos salvaron la vida. El camino no ha sido fácil, no hay queja, pero se mantiene uno bajo fuerte tensión, porque hay que estar alertas, porque hay que buscar la mejor noticia del día. Aparte se trabaja contra reloj, porque hay que cubrir una cuota diaria de notas informativas y hacer trabajos periodísticos especiales.

Con los Gobernadores de Durango, Licenciados: José Ramírez Gamero, Maximiliano Silerio Esparza y Ángel Sergio Guerrero Mier, fui primero Reportera y luego Subdirectora de Comunicación Social del Gobierno del Estado.

En un balance, los funcionarios y personas entrevistadas me han dado un trato cordial. El testimonio del trabajo realizado está en los cientos de artículos, reportajes y entrevistas publicadas en La Voz de Durango, el Semanario Día Siete, el Diario de Chihuahua, la Agencia de Noticias Yancuic.com en El Victoria de Durango y en las Revistas: Veredicto, Entrega Especial e Integridad.

Fui jefa de la Unidad de Comunicación Social de la entonces SARH y luego elaboré una serie de cuadernillos de bolsillo con los mejores trabajos periodísticos en Bitácora Informativa.

Soy presidenta fundadora de la Delegación Durango de la Asociación Mundial de Mujeres Periodistas, Escritoras y Comunicadoras AMMPE, que pronto cumplirá su 29 aniversario y que con altas y bajas de ha mantenido siempre trabajando.

Mi agradecimiento para Dios que me ha permitido desarrollar está labor de servir a la sociedad, a mi familia por su compresión por lo absorbente que es este trabajo.

En el camino de la vida y en especial en el periodismo he hecho gran amistad con compañeras y compañeros de trabajo, de mis respetos para todas y todos.

También formó parte de los grupos de fundadoras de la Red Nacional de Periodistas, Red Trinacional de Periodistas de México, Estados Unidos y Canadá y de la Red Internacional de Periodistas con Visión de Género.

Gracias también a quienes me han dado la oportunidad de aprender y desarrollarme en el periodismo.