La imagen para un actor lo es todo. Y de eso es consciente Brad Pitt, que mantiene una estrecha amistad con Jean Black, su maquilladora desde hace más de un cuarto de siglo. “Ella es mi familia, somos como hermanos. Es una persona que valoro mucho en mi vida”, ha asegurado el actor, de 56 años, que ha querido mostrarle su gratitud reformándole el garaje para convertirlo en un estudio.

Pero no lo ha hecho solo. Ha contado con la ayuda de Drew y Jonathan Scott, los famosos gemelos que presentan el programa La casa de mis sueños, que han iniciado una edición vip —Celebrity IOU— con el ganador del Oscar por Érase una vez en… Hollywood como primer invitado. Tras grabar el programa, Jonathan Scott ha destacado del intérprete su humildad: “Además de dirigirse a los miembros del equipo por su nombre, también se encargó de agradecer a cada uno el haber hecho realidad esta sorpresa. Fue un auténtico caballero”. Por su parte, su hermano ha señalado que “es asombroso ver a gente extremadamente exitosa estar lo suficientemente enraizada como para recordar siempre a las personas que le ayudaron a llegar allí”.

Este es el caso de Jean Black, que ha trabajado con Pitt en más de cuarenta producciones de Hollywood, como Fight Club, Sr. y Sra. Smith o en el último trabajo del director Quentin Tarantino. Se conocieron en 1994 durante el rodaje de Leyendas de pasión, donde vivieron una situación realmente incómoda. “Hubo un momento en el que ella tuvo que maquillarme el trasero porque tenía marcas de bronceado. Todavía seguimos siendo incapaces de mirarnos a los ojos”, ha recordado el actor.

Tres semanas estuvo Pitt con los gemelos Scott para llevar a cabo la reforma en la vivienda que tiene Jean Black en Santa Mónica (California, EE UU), mientras Black disfrutaba de unas vacaciones. Y quien piense que la estrella de cine no se ensució las manos se equivoca. Con gafas de protección, martillos y otras herramientas participó en las labores de demolición y construcción. “Si no estoy construyendo, me muero”, declaró el intérprete, que es un apasionado de la arquitectura. “Amo que la arquitectura sea esta pieza de arte donde puedes estar dentro”, reveló a Oprah Winfrey hace unos años e incluso lanzó un proyecto, Make it Right, para la reconstrucción de Nueva Orleans tras el huracán Katrina junto al diseñador William McDonough y el arquitecto Frank Gehry, artífice del museo Guggenheim de Bilbao. Aunque finalmente la idea no salió como esperaba. Las viviendas presentaron al cabo de los años una construcción descuidada con materiales deficientes, por lo que la fundación se enfrenta actualmente a una demanda.

No obstante, la reforma del garaje de su amiga, por el momento, ha tenido un mejor resultado. “Increíble” o “fantástico” son los calificativos que ha usado el intérprete para describir la transformación de una estancia abandonada que se ha convertido en un espacio con dormitorio, baño y cocina. Además de un estudio de maquillaje para Black, que tiene también entre sus clientes a Josh Brolin y Julia Roberts, para la que ha trabajado en Money Monster, El regreso de Ben, Wonder o la serie Homecoming.

Sorprendida por el detalle del actor, la maquilladora ha dicho: “Estoy atónita. Realmente es conmovedor, lo aprecio mucho. Soy consciente de lo bondadoso que ha sido siempre Brad. Su generosidad no tiene límites, pero que haya hecho algo así… es más de lo que podría haberme imaginado jamás. Estoy muy emocionada. No puedo agradecérselo lo suficiente. Te quiero, Brad”. Pero no ha sido la única que ha soltado alguna lágrima. El intérprete también se ha conmovido en varios momentos del programa, incluso cuando se percató de que los hermanos Scott habían colgado en un armario un retrato de los padres de Black, los cuales fallecieron cuando ella era muy joven: “Esto le va a llegar al corazón”.

Los televisivos gemelos han expresado en redes sociales y en diversas entrevistas lo satisfechos que han quedado con este primer episodio con celebridades, después de casi diez años centrados en la versión original. “Ella me ha emocionado en este proyecto. Gracias, Brad, por hacernos formar parte de esto”, ha escrito Drew Scott en Instagram. Próximamente colaborarán con otras estrellas como Jeremy Renner, Melissa McCarthy, Rebel Wilson y Michael Bublé.