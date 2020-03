Sarah Jessica Parker trabaja como actriz desde niña y alcanzó la fama a finales de los años noventa al protagonizar la serie Sexo en Nueva York. Ha trabajado en más películas, obras de teatro y series, sobre todo comedia, pero no puede desprenderse de su personaje más característico, Carrie Bradshaw, que la ha llevado a ser una de las intérpretes más célebres de Hollywood y un icono de la moda. Parker cumple este miércoles 55 años. Estas son las cosas que hay que saber de ella.

1.Nació en Nelsonville, una pequeña ciudad del estado de Ohio, en el seno de una familia judía. Sus orígenes fueron humildes y sobrevivieron en muchas ocasiones gracias a las ayudas sociales: “No teníamos electricidad, no teníamos regalos de Navidad o de cumpleaños y muchas veces nos cortaban el teléfono”. Es la mayor de nueve hermanos y su pasión por la música y el teatro vino de sus padres, los cuales se separaron cuando la actriz tenía once años.

2. Sus primeros pasos en el mundo de la interpretación fueron en el teatro. Con 14 años encarnó a Annie, protagonista del musical homónimo, y se convirtió en la actriz de mayor edad en dar vida a este personaje. Comenzó en la producción como July, una de las huérfanas, y al año siguiente logró el papel principal.

3. En 1991 conoció al actor Matthew Broderick, de 58 años, y seis años después se casaron. La boda la celebraron en una sinagoga de Manhattan (Nueva York).

4. Tienen tres hijos: James Wilkie, de 17 años, y las gemelas Marion Loretta y Tabitha Hodge, de 10 años, a las que tuvieron a través de un vientre de alquiler. “Fue raro conocerlas y que fueran físicamente tan distintas a mi hijo mayor. Pero una vez que las tuve en mis brazos todo resultó lo más natural del mundo”, explicó al periódico La Nación.

5. Diez años después de contraer matrimonio, Parker y Broderick sufrieron una crisis matrimonial. El actor le fue infiel con una joven de 25 años, con la que fue visto en un bar de Manhattan. Lograron retomar su relación con la ayuda de un terapeuta y decidieron volver a ser padres.

6. La familia vive en Nueva York, concretamente en el barrio de West Village. Pasan largas temporadas en Kilcar (Irlanda), donde poseen una segunda residencia.

7. Fue pareja del también actor Robert Downey Jr., al que conoció cuando ambos tenían 18 años y rodaban Firstborn. Después de ocho semanas saliendo, se mudaron juntos. Pero las adicciones del intérprete desembocaron en el final de la relación. “Pasaba una gran cantidad de tiempo asegurándome de que estaba bien”, reveló la actriz a la revista People.

8. Tuvo alguna cita con John F. Kennedy Jr., hijo del presidente estadounidense John F. Kennedy y su esposa Jacqueline, que falleció en un accidente aéreo en 1999. Salir con un miembro de una de las familias de políticos más importantes de Estados Unidos la convirtieron en objetivo de los paparazzi. “No tenía ni idea de lo que era realmente la fama hasta que conocí a John”, contó en una entrevista en el diario The New York Times, donde se mostró molesta con esa situación: “Cuando muera, van a decir de mí: ‘Oh, sí, Sarah salió una vez con John Kennedy”.

9. Ha sido una de las caras más conocidas que han apoyado las campañas de candidatos demócratas. La actriz respalda a los Clinton desde 2006. Sobre Hillary Clinton dijo: “Creo que tiene mucho que ofrecer y está preparada para hacerlo bien, para ser reflexiva, razonable, fuerte y con autoridad”. En 2012, ofreció una cena repleta de famosos para recaudar fondos para la campaña de Barack Obama. Para asistir al evento había que pagar 40.000 dólares o ganar una invitación a través de una lotería creada para la ocasión.

10. No estuvo muy convencida de trabajar en Sexo en Nueva York, pero finalmente fue un acierto. La serie se emitió durante seis años, hasta 2004, y cinco temporadas fueron producidas por la propia protagonista.

11. En la pantalla Parker y su compañera Kim Catrall mostraban a unas amigas muy unidas, pero fuera se consideraban enemigas. “Déjame que te deje esto muy claro (si no lo he hecho ya): no eres mi familia. No eres mi amiga”. Así de clara y contundente fue Cattrall con Paker cuando esta le mandó un mensaje de condolencias por la muerte de su hermano. La guerra entre ambas viene de hace años, aunque nunca se han especificado los motivos. Parker siempre se ha mostrado cauta y ha dejado claro que su puerta está abierta, pero Cattrall la ha cerrado de golpe en más de una ocasión, la última cuando se negó a participar en una tercera película de la saga.

Sarah Jessica Parker y Kim Cattrall en un evento celebrado en 1998.

Sarah Jessica Parker y Kim Cattrall en un evento celebrado en 1998.

12. En los últimos años sus apariciones en cine y televisión son más reducidas que antaño. Pero la actriz también ejerce como empresaria. Tiene su propia tienda online, SJP Collection, que fundó el año pasado y donde vende zapatos, bolsos, fragancias e incluso libros. El calzado lo diseña junto a George Malkemus, expresidente de Manolo Blahnik (esa firma de zapatos que tanto adoraba su personaje en Sexo en Nueva York).

13. Es imagen de la marca de lencería italiana Intimissimi. “Lo último que se me ocurriría es dar lecciones o consejos de estilo a nadie. Cada mujer elige cómo quiere presentarse ante al mundo, y eso es lo que hay que respetar”, dijo a EL PAÍS en 2018.