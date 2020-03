CIUDAD DE MÉXICO.- El defensa central de los Diablos Rojos, Gastón Sauro, no considera que en Toluca exista la palabra fracaso, si bien tienen una desventaja de tres goles ante Xolos, reconoció que fue un día malo para ellos, pero mañana (hoy) tendrán la oportunidad de revertir la situación y aseguró que el futbol se vive cada partido sin importar lo que se hizo en el anterior y buscarán dar el máximo para llegar a la final.

Esas son cosas que van a hablar ustedes. Lo que hiciste el fin de semana pasado no cuenta. En el deporte, hablar de fracaso, me parece que no está bueno, cada partido uno sale a dar lo mejor. Cuando uno lo da todo, no hay fracaso”.

El zaguero argentino aseguró que, para los jugadores y la afición, llegar a la final sería importante, ya que en la Liga MX aún están lejos de los puestos de liguilla, pero aseguró que el disputar la final de la Copa y consagrarse campeones, sería un motivante para enfrentar las jornadas que restan del torneo Clausura 2020.

Todo jugador y todo hincha quiere estar en una final. Para nosotros sería algo muy lindo, importante, teniendo en cuenta que en el torneo no estábamos en zona de clasificación, así que sería un envión anímico muy grande para nosotros”.

La clave del partido de vuelta ante el conjunto fronterizo será, más allá de buscar un gol tempranero, mantener el orden en zona defensiva, para no regalar espacios y no recibir un gol que les pueda complicar aún más el partido.

Me imagino un gol tempranero, pero también está en tener orden, en no recibir goles, eso también va a ser importante. Eso es lo que tenemos en la cabeza”.