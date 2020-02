El gobernador de Chihuahua, Javier Corral, anunció que la entidad se sumará al Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi).

A través de Twitter, el mandatario estatal indicó que “en Chihuahua vamos a coordinarnos con el INSABI como nos lo propusieron desde el principio, trabajaremos juntos para llevar un único modelo de atención en materia de salud’.

Añadió que asumirá el reto de no dar solo un servicio gratuito, sino de calidad a los chihuahuenses.

El martes pasado, luego de comer en Palacio Nacional con el presidente Andrés Manuel López Obrador, los gobernadores panistas, entre ellos Corral, afirmaron que no se sumarían al Insabi, tal y como lo establecía el gobierno federal, y que, por el contrario, ofrecerían servicios de salud de mejor calidad.

Un día, después, el miércoles 5 de febrero, López Obrador señaló que los mandatarios panistas tenían una posición “a medias tintas”.

El jefe del Ejecutivo indicó en su conferencia matutina que los panistas le plantearon acuerdos parciales, por lo que indicó que estaban en la indefinición al aceptar las nuevas reglas que se establecieron mediante el Instituto de Salud para el Bienestar.

“Ellos plantean que pueda haber acuerdos parciales, nosotros sostenemos que esto llevaría a que no haya una autoridad responsable, o sea que no se sepa quién está cumpliendo y quién no está cumpliendo. No son buenas las medias tintas, la indefinición”, apuntó.

López Obrador indicó que, pese a la diferencia con los mandatarios del PAN, se garantizó el presupuesto de salud para las 10 entidades donde gobiernan, por lo que deberán asumir la responsabilidad de los servicios; mientras, en los estados donde sí se firmó el convenio con el Insabi la Federación asumirá la responsabilidad.