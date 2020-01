Durango, Dgo.- Más allá de una ocurrencia, la propuesta de rifar el avión presidencial a través de boletos de la Lotería Nacional se trata de una cortina de humo que desvía la atención de problemas graves como la economía, la inseguridad y la salud, consideró el diputado David Ramos Zepeda.

“Es muy triste que se haga política y se utilice este tipo de distractores para desviar la atención de los mexicanos de los temas verdaderamente importantes, como el mal funcionamiento del Instituto de Salud para el Bienestar”, agregó el legislador local.

En sesión de la Comisión Permanente del Congreso del Estado, agregó que esta es una estrategia del Ejecutivo para distraer a la opinión pública de los grandes problemas que estamos viviendo.

Además, dijo, ninguna de las propuestas hechas por el presidente para recuperar lo invertido en el avión presidencial es viable, pues la aeronave no se ha terminado de pagar. “En pocas palabras, no se puede rifar o vender algo que no es tuyo”.

Señaló que mientras todos hablan de la rifa del avión se apagó el debate sobre el “desastroso” inicio del Insabi, así como de la presentación de una reforma al Sistema Judicial que incluye la extensión de la figura del arraigo a todos los delitos, la eliminación de los jueces de control, así como la posibilidad de intervenir comunicaciones privadas en asuntos electorales y fiscales.

En lo económico, añadió, también se diluyó la noticia de que en diciembre se perdieron cerca de 400 mil empleos formales, mientras que en cuestión de seguridad también pasaron cosas como el que un comando quemó a todo un pueblo en Chihuahua y que en Guerrero fueron asesinados diez músicos indígenas.

“Duranguenses, no se dejen engañar; la rifa del avión es una cortina de humo con la que se intenta ocultar la realidad”, finalizó Ramos Zepeda.